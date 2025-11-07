Hustisia turko ta emití petishon di aresto kontra 17 rèfri

ISTANBUL – Ministerio públiko na Turkia a ordená aresto di diesshete árbitro i un presidente di klup, komo parti di un investigashon relashoná ku pustamentu ilegal riba weganan di futbòl.
Tabata siman pasá ku ya e federashon di futbòl di Turkia TFF a suspendé un total di 149 rèfri i asistente di rèfri.
Nan ta ser sospecha di pustamentu ilegal i a risibí sanshonnan ku ta varia entre ocho te ku diesdos luna di suspenshon for di e komité disiplinario di e federashon.
E presidente di e federashon, Ibrahim Haciosmanoglu, ta deskribí e situashon komo un “krísis moral den futbòl turko”. For di dato ku e federashon a risibí, ta mustra ku 371 di e 571 árbitronan ku ta aktivo den kompetensia profeshonal, tin kuenta di pustamentu. Un árbitro lo a pusta riba 18.227 wega.