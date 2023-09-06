ILO: Mas ku 840 mil persona ta pèrdè bida tur aña pa motibu di preshon i strès na trabou

GENÈVE – Un informe mundial nobo di e Organisashon Internashonal di Trabou (“International Labour Organization”, ILO) ta bati alarma: mas ku 840 mil hende ta muri tur aña pa problema di salú ku tin di aber ku rísikonan sikososial na boka di trabou. Esaki ta nifiká ku hopi trahadó ta pèrdè nan bida dor di oranan largu di trabou, inseguridat di trabou i intimidashon na e sitio di trabou.
E informe titulá “The psychosocial working environment” (E ambiente di trabou sikososial), a keda publiká relashoná ku e Dia Mundial di Seguridat i Salú na Trabou 2026, proklamá riba 28 di aprel. Segun ILO, e rísikonan akí no ta kousa solamente problema mental manera depreshon i ansiedat, pero nan tin un efekto direkto riba kurason tambe. E mortonan akí ta kousá prinsipalmente pa malesanan kardiovaskular i ataka (“beroerte”) i den kasonan mashá lamentabel mes, pa suisidio.
Loke ta hala atenshon den e rapòrt ta e konsepto di “DALYs”. ILO a kalkulá ku mundu ta pèrdè kasi 45 mion aña di bida saludabel, pa motibu di malesa òf morto trempan kousá pa e ambiente di trabou. Esaki no ta un pèrdida humano so, sino tambe un pèrdida ekonómiko enorme. E gastunan i pèrdida di produktividat ta suma kasi 1.37 porshento di e Produkto Interno Bruto (PIB) mundial tur aña.
Segun e rapòrt, un ambiente sikososial negativo ta surgi ora e manera ku trabou ta organisá no ta bon. Faktornan manera preshon altu kombiná ku tiki outonomia (ora un trahadó no tin mag di tuma desishon riba su mes trabou), tentamentu (“bullying”) òf intimidashon, i e miedu pa pèrdè trabou, ta krea un ambiente kargá ku rísiko. ILO ta boga pa stòp di enfoká solamente riba e konsekuensianan, ma pa atendé e kousanan fundamental den e organisashon mes.
E informashon akí ta basá riba estudionan sientífiko profundo huntu ku e Organisashon Mundial di Salú (“World Health Organization”, WHO). Nan a mira ku e mundu di trabou ta kambiando rápido dor di digitalisashon, inteligensia artifisial (AI) i trabou for di kas. Maske esaki por duna libertat, e por krea rísikonan nobo tambe, si no tin reglanan kla pa protehá e trahadó. ILO ta konkluí ku salba bida na trabou no ta kuestion di enfoká riba e trahadó su mente so, sino mas tantu riba un mihó struktura di maneho denter di e kompanianan.