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Indeksashon AOV ta un asuntu polítiko reservá pa gobièrnu

March 28, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#Indeksashon AOV ta un asuntu polítiko reservá pa gobièrnu
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