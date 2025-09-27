Insidente na Playa Parasasa

Rio Canario – Djabièrnè 26 di sèptèmber 2025 alrededor di 13.57’or, Sentral di Polis a dirigí un unidat di
warda di polis di Otrobanda pa e playa na Parasasa, pa un insidente ku a tuma lugá.
Na e playa polis a topa un hòmber ku a deklará ku el a bai landa ku su tres yunan menor di
edat na e playa.
Dado momentu e yu mas chikí a drenta awa sin ku el a tuma nota di esaki.
E yu aki a guli basta awa i tabata nesesario pa pidi presensia di ambulans, pa por a duna e
kriatura promé asistensia.
Despues ku a stabilisá e víktima, el a wòrdu transportá pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa
tratamentu médiko avansá.