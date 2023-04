Invershon di 21 mion sin mantenshon adekuá no ta skapa frus di salpeter

Invershon di 21.6 mion na proyekto vigilansha públiko no ta efektivo.

Willemstad,– Un biaha mas ta ser demonstrá ku despues di a instalá e kámaranan di polis ta manera ku nunka mas a pasa i revisá esakinan.

Dia pa dia kámaranan pa vigilá áreanan públiko ta sigui bai atras i ta den mal estado. Esaki por wòrdu konkluí despues ku tapa di un kámara ku ta vigilá e área di Brionplein/ brùg di Ponton a bin abou den oranan di mainta riba djaweps tras di lomba. Aparte ku un tapa a bin abou, awor tur kabel di koriente por wòrdu muhá dor di un áwaseru, kual por kousa peliger pa edifisionan den serkania.

Entre 2015 pa 2020 gobièrnu a ehekutá proyekto di vigilansha públiko kual a kosta pais Kòrsou un suma di 21.6 mion. E ophetivo tabata pa logra haña vigilansia ku 580 kámara na Kòrsou. E intenshon tabata pa realisá e proyekto den 4 fase. Pa fase 1 i 2 a kumpra 474 kámara ku plan pa kumpra i instalá e sobrá den fase 4. Segun kontrolaria General, debí na falta di fondo e proyekto a keda stanká na fase 2 i nunka e 474 kámaranan no a wòrdu instalá. A instalá 212 di e 474 kámaranan kumprá i a instalá 16 di nan riba 16 patruya. Pa loke ta e 196 otro kámaranan instalá, a instalá 194 den diferente bario i 2 na un checkpoint hopi transitá. Di fin di 2016 pa mei di 2022, 187 di e 194 kámaranan instalá a drenta den operashon gradualmente.

Alfinal mirando e proyekto, Kontrolaria General a konkluí den nan rapòrt ku ehekushon di e proyekto di kámara no tabata efektivo. Paralèl na instalashon di e kámaranan, gobièrnu mester a inisiá algun proyekto legislativo pa oumentá efektividat di e kámaranan. Debí ku e proyektonan legislativo nunka a finalisá, no por usa e grabashon nan pa parti but. Tambe investigashon di Kontrolaria General a indiká ku a kuminsá e proyekto sin tene kuenta i e finansiamentu di henter e proyekto. Tambe e empresa Inspur a kuminsá instalá sin un plan prepará sin ku tabata tin klaridat di entre otro personal, material i sostenibildat. Tampoko no a hasi un investigashon amplio di e tipo i kantidat di kámara ku lo tin mester, ku e spesifikashonnan tékniko adekuá pa (por konektá nan riba e ret na) Kòrsou.