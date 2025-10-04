Jamaica ta yega suak Kòrsou

Brievengat—Direktor Tékniko di Jamaica, Steven McClaren, durante un rueda di prensa ofisial a anunsiá su selekshon ku lo biaha pa Kòrsou i hunga den Kueba di Panter riba 10 di Òktober próksimo. E selekshon no ta esun di mas mihó i falta su potensial debí na leshon i akumulashon di karchinan risibí.

Kipernan: Andre Blake, Jamhal Waite, Tafari Chambers. Defensa: Joel Latibeuadiere, Ethan Pinnock, Richard King, Dexter Lembikisa, Greg Leigh, Damion Lowe, Amari’i Bell, Mason Holgate. Bolante: Isaac Hayden, Ian Fray, Bobby Reid, Jon Russel, Karoy Anderson, Jahshaun Anglin, Kasey Palmer Delantero: Tye Cadarmarteri, Shamar Nicholson, Rumarn Burrel, Demari Gray, Kaheim Dixon, Renaldo Chephas, Tyreece Cambell, Seymor Reed.

Dos hungadó grandi na Oropa, Mason Greenwood (Marseille) i Leon Bailey (AS Roma) no ta bini Kòrsou i esei ta bon notisia. Leon Bailey, kende ta hunga pa AS Roma na Italia ta leshoná i su ekipo a anunsiá ku e ta bini bek te despues di e bentana FIFA di Òktober, Jason Greenwood, kende ya tin un pasport di Jamaica, pa un òf otro motibu no ke bini ainda i ta sperando riba un yamada britániko, pero ya kaba nan a bis’é di no ta bai hasi uzo di su servisionan.

Un otro problema mas grandi ainda ku Jamaica tin ta, ámbos bolante kontroladó, Isaac Hayden i Kasey Palmer no por hunga kontra di Kòrsou debi na akumulashon di karchinan hel risibi. Ta trata di sentro energétiko di nan selekshon. Ta asina ku Kòrsou i Jamaica ta hunga mesun sistema di 4-2-3-1, esta kuater defensa dos bolante retrosedé, 3 bolante ofensivo-alero i un punta den spits. Esei lo hasi e wega di 10 òktober próksimo unu interesante. Kòrsou, pa lokual ta trata e dos bolantenan kontroladó, tin e dos samineronan Leandro ‘Leo” Bacuna i Livano Comenencia. Pero, no por baha kabes pa e dosnan di Jamaica. Ta trata di Kasey Palmer i Isaac Hayden. Ámbos ta hungadónan nasé na Inglatera ku desendensia hamaikino. Kasey Palmer ta un bolante kontroladó dirigí ofensivo, ku a hunga den tur selekshon di Inglatera te na su 21 aña. For di 2021 e ta hungando pa Jamaica ku 19 aparishon. E ta un bolante físikamente hopi fuerte i hinter su karera kasi e la hunga den segundo divishon den futbòl ingles den ekiponan grandi, Huddersfield, Blackburn Rovers, Bristol City, Swansey City, Coventry City i Hull City. Temporada di Huddersfiled e la hunga 4 wega den Premier. E ta produkto original di Chelsea i despues a pasa riba fiansa pa diferente ekipo.

Isaac Hayden ta hunga mas retrosedé ku Palmer i alabes por hunga den defensa sentral. Kontra di Trinidad e tabata e motibu mas prinsipal di e tene e gol limpi na Kinsgston den un viktoria di 2-0 pa Jamaica. Físikamente fuerte i ta hunga pa Queens Park Rangers. E ta original di Arsenal i despues a keda 9 aña bou di kontrakt serka Newcastle United hungando te ku 2022 den Premier League. Na 2022 el a bai Norwich City. 2023 Standar Liege, 2024 Queens Park. Despues e la bai un ratu Portsmouth i ta bek na Queens Park. E tin 30 aña i ta de su último bueltanan komo hungadó profeshonal. Ousensia di Bailey, Greendwood, Palmer i Hayden ta duna Kòrsou tòg un benefisio di un Jamaica ménos fuerte, anke dos otro pila si ta bek den tik ku ta kiper Andre Blake i sentral Ethan Pinnock