Jandino Asporaat ku su show di komedia na Kòrsou

WILLEMSTAD,—-Despues di un tour impreshonante riba e esenarionan di mas grandi na Hulanda, inkluyendo anochi nan kompletamente bendí na Ahoy Rotterdam i AFAS Live Amsterdam, Jandino Asporaat ta regresá su tera natal na final di mei.

Riba 29, 30 i 31 di mei, e lo ta den World Trade Center na Kòrsou ku su show mas real i sin filter te ku awor, tur konosé nan. E momentunan ku bo mayornan, tio i tantanan ta tahabo bia tras di bia pa no hasi algu, i tòg e ta bai kompletamente robes. Ta asina ku Jandino Asporaat ta hasi e pregunta ku tur hende ta rekonosé: pakiko e ta hasi esaki ku mes tòg? Nos ta ignorá bon konseho di esnan rònt di nos, nos no ta duna 100%, pero sí nos ke bai ku e premio mayó. Jandino ta fadá di tur ei i ta pone un spil dilanti nos na un manera kómiko.

E ta trese un show sin filter tokante e momentu ku kosnan ta faya inevitablemente i tin un solo konklushon posibel: no tabata mundu rònt di bo, simplemente tabata dor di bo. Jandino no ta bini su so. Ongi tambe ta bin di bishita, kende ta pone e públiko hari mesora ku su lógika inkomparabel. Naturalmente Judeska no por keda afó, i nos tur sa ku e no ta tene nada aden, si e no dal bo ku un panchi promé, e ta kaba ku bo ku su palabranan.

Portanan di World Trade Center ta habri for di mitar di 7 pa asina bishitante nan por drenta den ambiente mesora ku e ‘food corner’ i e ritmo di un ‘live DJ’, promé ku e show mes kuminsá pa 8 or di anochi. E show aki ta pa tur hende ku ta rekonosé su mes i pa tur esnan ku ta rekonosé e hendenan rònt di nan. No warda hopi, bo no ke pèrdè e show aki.

Jandino ku tres show di komedia fin di mei aki.