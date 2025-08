Jardim is veel te vroeg naar Banco Caribe

Schottegatweg– Op dit moment staat de integriteit van Jardim ter discussie, vooral omdat er nog geen definitief vonnis is gevallen in de Ennia-zaak en Banco di Caribe onderdeel was van de activa die door de Centrale Bank zijn verkocht.

Het definitieve oordeel in het Ennia-debacle hangt af van een uitspraak over Mullet Bay, en ook dat is nog niet afgerond. Het probleem kan groter worden, zowel voor Banco di Caribe als voor José Jardim, als de waarde van Mullet Bay uiteindelijk gelijk blijkt te zijn aan het dividend dat het Ennia-bestuur eerder heeft laten uitkeren. Dan vallen alle pijlen terug op de Centrale Bank na zeven jaar civiele vervolging, en blijft de integriteit van Jardim als bestuurder van Banco di Caribe onder druk staan. Want op dat moment zijn de voormalige bestuurders en aandeelhouders dan niet verantwoordelijk voor de overmatige dividenduitkeringen zoals Jardim en de Centrale Bank betoogden, wat mede leidde tot de verkoop van Banco di Caribe. De centrale vraag is: “Waarom namen José Jardim en Banco di Caribe toch dat risico?” Een uitspraak in het voordeel van Ansary zou een last van 195 miljoen dollar wegnemen van de schouders van de voormalige bestuurders van Ennia en hun aandeelhouders. Dus op dit moment, juli 2025, wacht het Hof nog op de waarde inzake Mullet Bay.

