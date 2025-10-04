Jayden Candelaria ta duna Kòrsou mas hungadó links nato

Brievengat—Durante wikènt tras di lomba, Federashon di Futbòl Kòrsou, a anunsiá Jayden CandeLaria, komo e hungadó ku ta remplasá e leshoná Tahith Chong.

Jayden ta un defensa lateral nato di pia links i por hunga tambe den sentral mas riba links. Esei kisas tambe por ta e úniko rason dikon Advocaat por a skohe Jayden, mirando ku tabatin hopi otro opshon mas, inkluso Brandley Kuwas ku tin hopi eksperensia den Karibe komo alero riba ámbos banda i tambe Anthony vd Hurk, kende na e momentonan ta e delantero den segundo divishon ku riba 101 gol anotá i ta den super bon forma e kampeonato aki. Anke vd Hurk a bisa ku e npo ta bini selekshon mas. Tabatin diferente otro opshon ku Advocaat tabatin mirabdo ku Candelaria ta relativamente hgioben.

E hungadó di desendensia kurasoleño, a titulá kampeon di Hulanda U-21 na 2025 pa ekiponan profeshonal. Ku un viktoria di 4-1 riba Cambuur nan ta titulá kampeon kampeonato tras di lomba. Feyenoord tabatin hopi interes pa bira kampeon di Hulanda U-21 (beloften) pa nan intenshon pa subi den segundo divishon pa asina tin dos ekipo den liganan profeshonal. Mayoria tim grandi na Hulanda, inkluso Ajax i PSV tin nan tin di promesa hungando den Keukendivisie. Feyenoord a trese pa e motibu ei hungadónan di nan promé ekipo, manera Givairo Read, Antoni Milambo i Hadj Moussa riba tereno pa reforsá. Tambe nan a manda hungadónan ku ya a hunga ariba den divishon di onor, manera Oussama Targhalille, Plamen Andreeve i Aymen Sliti. Pero e ekipo no a logra yega segundo divishon pa kual motibu nan a manda Candelaria riba fiansa pa NAC, Breda. N’e momentonan aki e ta suplente pa NAC. (skibi pa Lilo Sulvaran)