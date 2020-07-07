“Jc and Friends” no tin problema pa toka ku Foyan Boyz

KRALENDIJK,—-Tabata wikènt tras di lomba ku fuente nan direktamente for di Boneiru riba e sistema di ‘app’ a pone Vigilante Farándula di un informashon ku tabata biba su bida den mundu di farándula na Boneiru.

E informashon ku tabata i ainda ta sirkulando na Boneiru ta bai rondó di e dos formashon musikal nan krioyo ku ta Foyan Boyz i Jc and Friends, kaminda ku sigun fuente nan ku “Jc and Friends” aparentemente no ke toka ku e legendario nan di Foyan Boyz. Manera ku e dicho informashon a bira konosí serka Vigilante Farándula,esaki mes ora a drenta den kontakto ku Jurnick Clarenda ku ta gerente mayó di “Jc and Friends”. Vigilante Farándula no a logra di haña kontakto ku e kantante Jurnick Clarenda, despues a bin resultá ku Jurnick a kambia di number di telefon.

Si mester indiká ku djamars tras di lomba Vigilante Farándula a haña yamada di parti di un dama ku a bisa Vigilante Farándula ku e ta e persona di kontakto ku e formashon musikal “Jc and Friends”, kaminda ku e duna su banda di medaya. Tabata ayera ku Junrick Clarenda mes a drenta den kontakto ku Vigilante Farándula,kaminda ku e la bisa Vigilante Farándula, kaminada kue la hasi esaki via di un teksto.

Esaki ta loke ku Jurnick Clarenda a manda pa Vigilante Farándula. “Nos di JC and Friends a mira algu a sali den korant ku nos no ke toka ku Foyan. Esaki ta kompletamente robes. Paso ta straño nos no ke toka ku Foyan i djabièrnè tras di lomba nos a toka ‘Den Trin’ huntu ku Foyan. Djabièrnè aki nos ta toka na fiesta di Gobièrnu huntu ku Foyan. Tambe King of Krioyo ku ta un fiesta Krioyo ku hopi hende ta bin tin mayoria tokadó di JC i tambe tokadó di Foyan a uni pa kompaña algun artistanan grandi pa e fiesta aki. P’esei ta straño ku ta bisa nos no ke toka ku Foyan. Nos komo grupo enbèrdat a komprondé di TCB and Friends ku tabata deliberá pa pone un di dos agrupashon. Pero despues a komprondé ku e grupo mes a skohe pa bai ku 1 banda kual ta JC and Friends. NIUN ORA SO NOS NO A BISA NOS NO KIER TOKA KU FOYAN BOYZ. Esaki ta un desishon ku a keda na e grupo di simadan pa a bai ku un banda so”.

Jurnick Clarenda mes a deklará ku nan no tin niun motibu pa no toka ku Foyan Boyz.