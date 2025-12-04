Joel Goes a bai buska su mitar salario ku arma di hagel

Goisco: drama familiar kondusí na aresto di Joel Goes.
Schottegatweg—E komersiante Joel Goes, ayera a konfrontá problema na e negoshi ku e ta manehá, Goisco, na Schottegatweg.
Ta trata di un eskalashon familiar den negoshi bastante dia andando. Joel, kende ta bibando na Cololmbia no ta mes aktivo mas komo direktor di e negoshi, pero tabata prekupá ku último desishonnan den seno di maneho familiar. Unu di e problemanan tin algun dia vislumbrando, ta e posishon di Joel den maneho di Goisco i su kompensashon, esta salario.
Pa kasualidat den seno di reunion familiar enkargá ku maneho di e kompania, a opta e siman aki pa ofresé Joel Goes un plan di retiro kual tabata enserá pago di mitar salario. Joel, no tabata di akuerdo ku esei i ayera e la bisa nan ku e ta bai buska su mitar sèn bek. Na su kaminda pa bai Goisco, e la pasa kumpra un pistol di airu (hagel) i sigui pa Goisco. Einan el a baha i segun testigunan e la kuminsá aktua servisio i dirigí su mes den direkshon di atministrashon. Na su kaminda pa e ofisina el a topa un ruman i segun deklarashonnan Joel lo a hasi un moveshon straño. A bai wak e moveshon despues tambe riba vidio.
Na dado momento, un tanta lo a sali i pa kalma e komersiante direktor, a opta pa bai kuné den outo i despues ku nan a yega bek na Goisco, tabatin patruya di polis a listr’é unda a bin haña un arma di hagel. A opta pa lógikamente detené Joel Goes i hib’é warda pa mas interogashon. E desishon di detenshon tabata kompaña tambe ku menasa via di whatsapp ku e komersiante a manda pa unu di su rumannan. No ta konosí kiko e mensahe tabata bisa pero ta trata di un menasa. E polisnan a mira e mensahe i detené e komersiante mesora, pasobra anke no tabata un arma di kandela, e ta paresido na un arma ku por a okashoná daño na esnan menasa of provoká aktuashon indeseá violento na e momentonan di e konflikto
Manera menshona, ta trata di un problema familiar ku a eskala i ta andando sigur mas ku 1 aña. Joel ta bibando na Colombia i ta trahando un kas einan, segun fuentenan e revelá. E tabatin basta problema ku su ruman Elidio i tabata Elidio kende lo a risibi e menasa riba telefon. Pa lokual ta trata e rumornan di sekuestro esei tampoko no ta bèrdat segun fuentenan polisial, sino ta boluntariamente e tanta a drenta den outo ku Joel.
Entretantu famianan a laga abogado Bertie Braam emití un komunikado unda públikamente a anunsiá ku Joel Goes no ta direktor mas di e kompania.