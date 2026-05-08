Kadena hudisial na peliger debí na falta di ehekushon

WILLEMSTAD – E sistema hudisial den e parti Karibeño di Reino ta keda enfrentá un krísis struktural ku no ta disparsé. Den e informe mas resien “Estado di Mantenshon di Lei 2025” (“Staat van de Rechtshandhaving 2025”), Konseho pa Mantenshon di Lei (“Raad voor de Rechtshandhaving”) ta bati alarma: e distansia entre e plannan bunita riba papel i loke realmente ta pasa den práktika ta birando preokupante. Apesar di tur intento pa reformá, e ehekushon ta keda pegá den skarsedat di personal i medionan.
E informe ta enfatisá ku e problema no ta e falta di boluntat òf di maneho, sino e falta di kapasidat pa pone e plannan akí den akshon. Organisashonnan krusial manera Kuerpo Polisial Kòrsou (KPK òf KPC), Ministerio Públiko (MP òf OM) i prizon ta pèrdè personal eksperensiá, miéntras e preshon di trabou ta keda oumentá. Esaki ta hasi ku koperashon entre e paisnan no ta duna e fruta ku mester den e lucha kontra kriminalidat organisá, maske tur hende ta hañ’é importante.
Un punto ku Konseho pa Mantenshon di Lei ta menshoná tambe, ta e tardansa den modernisashon di leinan. Esaki ta stroba por ehèmpel introdukshon di e Kódigo di Prosedura Penal (“Wetboek van Strafvordering”) nobo ku mester bini na 2027. Antó miéntras e leinan ta keda bieu, e riesgonan di integridat den e mundu chikí di Karibe ta keda eksistí pasobra no tin un maneho firme i koherente implementá ainda.
Tin preokupashon grandi pa e sistema di prizòn, spesialmente Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) na Kòrsou i Point Blanche na Sint Maarten. Aki e falta di personal i infrastruktura kabá na wèrki ta kousa situashonnan peligroso. Na 2025 esaki a hiba na un rebelion na Sint Maarten, kaminda pa promé biaha Konseho pa Mantenshon di Lei mester a duna un atvertensia formal na e Parlamentonan i Konseho di Ministernan di Reino (“Rijksministerraad”, RMR) debí na peliger pa bida di hende.
Finalmente e koperashon den Reino mes ta keda vulnerabel, pasobra no por logra un akuerdo struktural pa interkambiá informashon di polis i hustisia. Diferensia den lei di privasidat ta kousa ku informashon no ta move fásil entre Hulanda i e islanan. Sin invershon den hende, den edifisio i den un organisashon mas fuerte, Konseho pa Mantenshon di Lei ta mira ku e kadena hudisial lo keda bou di un preshon ku no ta soportabel mas.