Kambio temporal di tráfiko den Punda riba 30 di aprel i 4 di mei

Willemstad – Riba 4 di mei nos ta rekordá anualmente den Reino tur e militar i sivilnan ku for di komienso di e di dos guera mundial a pèrdè nan bida.
Na Kòrsou tambe nos ta para ketu riba e dia aki riba nan sakrifisio i e nifikashon pa nos komunidat. Den kuadro di e seremonia solèm na okashon di e dia aki kuerpo polisial ta implementá medidanan di tráfiko temporal den Punda riba djaweps 30 di aprel i djaluna 4 di mei entre 6:30 AM i 12:00 PM.
Riba 30 di aprel polis lo sera algun karetera pa ehersisio di Marina Real i otro gruponan uniformá ku ta partisipá, den preparashon pa e seremonia dia 4 di mei. Riba tur dos dia lo sera e ruta for di kantor di Citco na de Ruyterkade te na e Parada di bùs den Punda.
Ta desviá tráfiko pa Punda via Nieuwestraat na Pietermaai. Tráfiko ku ta sali for di Punda mester sigui instrukshon di polis.
Riba tur dos dia e parada di bùs na Waaigatplein lo no ta funshonal . Transporte públiko, inkluso bùsnan chikitu i bùsnan di ABC Busbedrijf, lo usa Ansinghstraat komo e último parada pa despues sigui e ruta direkshon di Johan van Walbeeckplein.
Gobiernu ta pidi komprenshon i kooperashon di públiko i ta invitá interesadonan pa asistí na e seremonia di konmemorashon. Durante di e seremonia aki, nos ta rekordá tur militar i siudadanonan rònt mundu ku a pèrdè nan bida den servisio di Reino, durante mishonnan di mantenshon di pas, òf komo resultado di guera i terorismo.