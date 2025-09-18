Kampionato basket 3X3 femenino hubenil tei kuminsá

Sala Niels Liberia lo ta sede riba djasabra 20 i djadumingu 21 di sèptèmber.
Willemstad — Despues di kompetí eksitósamente na Hulanda i Spaña den torneonan 3X3 U16 i U18, Girls Basketball League ta start su kampionato lokal den e wikènt ku ta bin. Riba djadumingu kategorianan U14 i U16 lo hunga. Riba djasabra 20 di sèptèmber esnan di mas hoben lo habri e dia pa despues e muchanan di Super League, e kategoria nobo di esnan mas talentoso i ambisioso, drenta akshon.
Ambishon
E tema di e aña aki ta ‘Dream BIG’. Un tema apropiá paso e Woman’s Basketball Association of Curaçao (WBAC), organisadó di e Girls Basketball League, a proba ku esfuerso i ambishon ta saka kalidat for di talento lokal. Prueba di esei ta e medaya di plata kategoria U16 den e final Hulandes di e aña aki. Pesei tambe WBAC tin su programa di TopTalent hubenil femenino pa e damitanan di mas talentoso i ambisioso.
Torneo
E damitanan di mas talentoso di Girls Basketball League lo ta den akshon e fin di siman aki hungando basketbòl 3X3. Pues esaki ta un oportunidat ideal pa tur mucha muhé ku semper ke a hunga basket riba nivel, bin wak e weganan, sinti e ambiente i hasi kontakto pa despues partisipá na training i drenta e famia di basketbòl femenino hubenil.
Basketbòl 3X3 ta un disiplina olímpiko físikamente hopi intensivo ku ta enserá ekiponan di 3 persona, hungando vários partido di 10 minüt kontra otro riba un dia.
Riba djasabra 20 di sèptèmber kategoria Mini lo hunga di 12or di mèrdia te 4or atardi. Despues lo sigui e parti dje kategoria Super League te 7or anochi. Su djadumingu kategoria U14 i U16 lo hunga di 9or di mainta te 1.30 di mèrdia. Tur esei bou dje dak di Sala Niels Liberia den Stadion Odulio Willems na Sufisant. Naturalmente lo tin ambiente di músika, bar i kushina.
Pa mas informashon:
Rubina Lichtenberg, tel./whatsapp+5999 528-4908 òf Yeroen de Aldrey, tel./whatsapp +5999 123-4567