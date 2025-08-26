Kanselashon di bishita di barku naval USS Jason Dunham

WILLEMSTAD – Durante e rueda di prensa dia djaluna, 25 di ougùstùs, Promé Minister Pisas a anunsiá ku e barku naval USS Jason Dunham tabata planiá pa yega Kòrsou djaweps awor, 28 di ougùstùs.
Awe, djamars 26 di ougùstùs, konsulado merikano a notifiká Gobièrnu di Kòrsou ku e barku USS Jason Dunham no lo bin mas den awa teritorial di Kòrsou. Te ku awor akí ningun petishon mas a keda presentá pa un otro barku naval drenta nos haf.
Gobièrnu di Kòrsou ta keda den kontaktu estrecho ku konsulado merikano i lo sigui informá komunidat di kualke desaroyo nobo ku presentá.