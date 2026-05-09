Kas di Bario ta bèk den Bándabou

Willemstad – Despues di 11 aña di inaktividat, Kas di Bario Dokterstuin a risibí su promé klientenan riba djamars 5 di mei 2026. Ku esaki, Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) ta trese servisio sosial aksesibel direktamente pa e área di Bándabou bèk, loke ta nifiká ku habitantenan no mester hasi rekoridonan largu pa Otrabanda.
Mas ku un kantor
Kas di Bario Dokterstuin ta muchu mas ku un simpel punto di servisio. E lo ta un edifisio multifunshonal ku ta enfoká riba:
E kas di bario ta sirbi komo un lugá sentral pa informashon, formashon, guia, sosten i enkuentronan.
For di e promé dia, e klientenan a wòrdu yudá mesora, subrayando e ambishon pa traha lihé i efisiente. Empleadonan di Kas di Bario no solamente ta presente na e lokèt pero tambe proaktivamente lo bai den e barionan pa identifiká nesesidatnan, realisá bishitanan na kas, i ofresé solushonnan na tempu.
Un lista ámplio di servisio
Na Kas di Bario Dokterstuin, residentenan di Bándabou por haña akseso na vários forma di yudansa i sosten temporal, inkluyendo: Petishon di ònderstant, Petishon pa entrada adishonal pa yu (Kindertoelage), Supsidio di awa i koriente (Subsidie water en electra), Intermediashon entre kliente i Aqualectra den kaso di debe. Petishon pa alohamentu den kas pa hende grandi (Bejaardenplaatsing), Petishon di pasadia pa hende grandi (Dagverblijf), Petishon pa alohamentu temporal na momentu di krísis – ESF7, Petishon pa entrada adishonal riba e penshun di behes (toelage AOV), Kubrimentu di gastu(nan) di entiero (begrafeniskosten), Registrashon pa yudansa na famianan i hubentut i hopi otro forma di sosten sosial.
Kolaborashon i aktividatnan
Kas di Bario Dokterstuin ta habrí pa kolaborashon ku organisashonnan di bario, fundashonnan, i boluntarionan. Espasionan ta disponibel pa proyektonan sosial, kultural i edukativo, tayernan i reunionnan. Banda di esaki Ministerio di VVRP (Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano) pronto lo ta presente pa asistí ku asuntunan ligá na tereno i infrastruktura.
Mas serka di e siudadano
Ku e reapertura di Kas di Bario Dokterstuin, e distansia entre gobièrnu i e habitantenan di Bándabou ta redusí di un forma grandi. Kas di Bario Dokterstuin ta kontribuí na un maneho mas aksesibel, ta fortalesé e resiliensia di e komunidat lokal, i ta sòru pa Bándabou ta un biaha mas kompletamente den spotlight.
Pa mas informashon:
Sektor Desaroyo Sosial Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar
Kas di Bario Dokterstuin (Bándabou)
Telefon:
(+5999) 724-5253
WhatsApp:
(+5999) 564-7629
Orarionan habrí:
Djaluna, Djamars i Djawebs
8:30 a.m. – 12:00 p.m.
2:00 p.m. – 4:00 p.m.