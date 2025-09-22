Kaso di Bonaire Presentá na Foro di Dekolonisashon di COPPPAL na Aruba

Na e Foro di Dekolonisashon di COPPPAL ku a tuma lugar na Aruba , organisá i hospeda pa Movimiento Electoral di Pueblo – MEP, Joseline Thielman, ku ta representá Ala Femenina Partido Pueblo Progresivo I Uni, a duna un diskurso potente riba e status kolonial di Bonaire. Thielman a enfatisá ku pueblo di Bonaire no a skohe e struktura di estado ku a ser impone na 2010, i ku dos referendum — na 2010 i 2015 — unda e mayoria a rechasa e status, a ser ignorá pa Hulanda.
Thielman a klarifiká ku Bonaire no ta un “munisipio spesial” di Hulanda, pero un entidat públiko ku ta wordu goberna bao legislashon separa, ku menos derecho i sin gobernashon real I propio. E la denunsiá e perdida di autonomia despues di 10-10-10, kaminda e poder di tuma desishon i e ingreso sennan di impuesto di pueblo di Bonaire a wordu traspasa pa autoridatnan no eskohi di Hulanda.
Tambe Thielman a subraya e traishon na 2017 pa politikonan lokal, manera Clark Abraham, Elvis Tjin Asjoe, Daisy Coffie, i Cyrill Vrolijk — ku a yuda pa ankrá Bonaire den Konstitushon di Hulanda kontra boluntad I voto No di pueblo, i ku nan mes ta sigui manteniendo poder den gobierno awe.
Thielman a rekonose I elogia James Finies, líder di Partido Pueblo Progresivo, pa su lucha inkansabel pa autodeterminashon di Bonaire. E a resaltá su vishón di un Bonaire unda e pueblo ta rekupa su bos demokratiko, ta protehá su tera ansestral, i ta preservá su identidat kultural. Su soñjo ta ku tur mucha por krese ku un edukashon ku ta respetá nan idioma Papiamento i herensia, pa famianan por biba ku dignidat riba nan propio isla, i pa pueblo por disidi I guia su propio destino.
Pa Finies, e kaminda e rumbo pa kana pa dilanti ta evidente kla: Bonaire mester wordu rekonose I enskribi riba lista di Teritorionan Sin Propio Gobernashon di Nashonan Uni, pa restaura protekshon internashonal i habri e kaminda pa un futuro hustu, igual i sostenible.
Joseline Thielman a termina su diskurso agradesiendo COPPPAL I MEP I Aruba pa nan apoyo balioso pa pueblo di Bonaire.