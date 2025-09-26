Kaso di tiramentu ku herido

Rio Canario – Djaweps 25 di sèptèmber 2025 alrededor di 23.07’or, Sentral di Polis a risibí
informashon ku den Kaya Brigit, tin persona heridá.
E promé unidat polisial ku a yega na e sitio a komprondé di e víktima, ku el a
kore yega kas den su vehíkulo, i un vehíkulo ku tabata bini den direkshon
kontralí a pasa lòs tirunan dirigí riba dje.
E víktima a risibí tiru for di un arma di kandela na parti ariba di su kurpa.
A pidi presensia di ambulans na e sitio ku a transportá e hòmber ku urgensia
pa Sala di Emergensia di C.M.C.
A konfiská su vehíkulo mientras investigashon den e kaso ta kontinuá.