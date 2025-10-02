Kaso di tiramentu ku morto

Rio Canario – Den oranan di mardugá di djaweps 2 di òktober 2025, algun persona a yega ku

un hòmber den un estado krítiko na Sala di Emergensia di C.M.C.

E hòmber aki tabatin herida di bala na e parti ariba di su kurpa.

Alrededor di 02.30’or, dòkter na warda a konstatá morto di e víktima.

Friba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida.

Polis te na e momentunan aki no ta disponé di masha informashon tokante di

e kaso aki.

E súplika ta bai na tur persona ku por tin informashon tokante di e kaso di

tiramentu aki, pa informá polis via di e numbernan 917 òf 108 si bo ta deseá

na keda anónimo.

Kuerpo Polisial ta konta un bia mas riba koperashon di abo komo siudadano i

ta gradisí bo di antemano.