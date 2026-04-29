Kasonan di herensia ta bira kompliká hopi lihé

Un kantidat dje propiedatnan tabata situá den Otrobanda.

Punda,– Ku 9 mil propiedat bandoná na Kòrsou turesten tin un lista di espera largu pa yega na kas, un solushon mester bini di parti di nos mandatarionan.

Na 2023 ofisina di statistik(CBS) a kompilá kon na Kòrsou tin hopi kas bandoná. Aktualmente tin mas o ménos 74 mil kas aki na Kòrsou. Kaminda 940 kas ta den un estado di ruina, ta resultando ku kasi 8903 kas no ta habitá. Mas aleu Rason nan pakiko e propiedatnan aki no ta habitá por varia entre doño ku a fayesé ku no tin heredero, herederonan ku no ta saliendo afó pa repartí balor di e kas i tambe simplemente ku no tin interes pa habitá e kas mas. Kon ku wak, e situashon aki ta kreando un difikultat kaminda esnan ku si tin interes pa yega na un kas no ta hañando e oportunidat aki.

Kasonan pa repartí herensia asta den famia ta un reto formal. Esaki por dedusí entre otro den un trayekto den korte kaminda 13 ruman mester a pasa den 10 kaso den korte pa repartí diferente propiedat den área di Otrobanda.

E mayornan a fayesé na 1987 i 1988, pero ya pa mas ku 30 aña e rumannan ku a keda atras no por a yega na repartishon adekuá den e diferente edifisionan ku a keda heredá. Lokual mester wòrdu repartí ta 9 diferente propiedat den área di Otrobanda i entrada di hür generá for di e propiedatnan aki. Mas aleu, informashon di taksashon a konkluí ku e balor di e propiedatnan ta suma 2.6 mion florin. E 13 ruman nan mester a pasa den diferente kaso kuminsando for di 2016. E promé tres kasonan ku a wòrdu tratá a determiná ken ta e herederonan di bèrdat basá riba informashon di nasementu. Na 2018 un kaso tratá a interkambiá e diferente dokumentashon nan entre e ruman nan. I e sobrá 5 kasonan a konkluí ku e balornan dje propiedatnan mester wòrdu determiná, e herederonan tur mester wòrdu nombrá i a determiná pa bende algun dje propiedatnan. Di e 13 ruman nan, 1 ruman ya a fayesé, 2 ruman ta biba na Kòrsou, 1 ruman ta biba na Oustralia, 7 ruman ta biba na Hulanda i e sobrá 2 ruman nan ta biba na Libanon. Riba 19 di yüni 2023 korte sivil a dikta den su veredikto ku tur 9 propiedat mester wòrdu butá riba merkado di benta kaminda tur heredero mester partisipá aktivo den benta di e 9 propiedatnan. E sèn ku a keda generá despues di benta, lo wòrdu repartí den e diferente herederonan despues ku kita debe di impuesto, èrfpacht etc.

Notabel den e kaso aki tabata su largura, pa 30 aña largu ruman nan no por a sali afó, ken mester risibí kiko, i despues ku a kana e trayekto ofisial den korte, esaki tambe a dura 7 aña largu.