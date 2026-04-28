Back to Top
Vigilante banner image

KAYA 6: PREKUPASHON DEN ZAKITO!

April 28, 2026 • 2 minüt pa lesa
views: 0

Nicho Calvenhoven di Jong Colombia ta los un tiru riba gol miéntras Ashar Bernardus, Bryan Anastacia  di Jong Holland ta opservá.

BRIEVENGAT—Kaya 6 a hunga su di dos fecha lagando e ultimo kampeonnan di Kòrsou, Jong Holland, sin punto. E Trikolornan ta bolbe pèrdè, miéntras tur demas 5 ekiponan ta sera wikènt ku punto riba tabla di posishon.

Tabata djabièrnè anochi e sla duru ta kai pa Jong Holland, despues di a pèrdè 2-0 kontra di Boka Samí. Durante kampeonato, e Trikolornan a a gana Jong Colombia ku dos skor grandi, 5-1 i 4-1. Pero djabièrnè e kosnan tabata otro den e segundo rònt di Kaya 6. E samineronan a logra di hunga un futbòl mas efektivo ku Jong Holland i probechá di 2 chèns di gol. Tabata Lito Ellensburg i Nicho Calvenhoven ku a pone  bala den nèt pa seya e wega 2-0 pa Boka Sami.

E derota konsekutivo ta lanta prekupashon nesesario den Jong Holland, ku a sali na di dos lugá den kampeonato regular, 2 punto for di e lidernan Skèrpènè. “Kiko ta pasando aya na Zakito”. Riba papel, no tin mihó tim ku e Trikolornan, pero gol ta kai i no tin anotashon. DT Lennox Mauris ta man na kabes.

Reo:  Reuel Ismael Mourich Martina, ta karga nòmber di su tawela, “Mau Maria” i ta hunga e wega mesun elegante i trankil. E defensa saminero tin kalidat pa hiba su ekipo final Kaya 6.

Play Off Kaya 6 ta sigui wikènt awor. Djaweps 30 aprel i Siudadanonan di Willemstad ta topa e Samineronan di Jong Colombia 8 or pm den stadion Ergilio Hato. Despues e weganan ta sigui riba 2 mei ku 2 wega. Centro Dominquito ta topa Victory Boys 7 pm i despues Skèrpènè ta topa Jong Holland, 9.15 pm. Ámbos wega ta tuma lugá den stadion Ergilio Hato.

Geryon Alberto di Jong Colombia (10) ta studia Berson Jean Louis di Jong Holland. Dos grandi den futbòl lokal riba bataya djabièrnè ultimo.

#Kaya 6
Login