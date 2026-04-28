KAYA 6: PREKUPASHON DEN ZAKITO!

Nicho Calvenhoven di Jong Colombia ta los un tiru riba gol miéntras Ashar Bernardus, Bryan Anastacia di Jong Holland ta opservá.
BRIEVENGAT—Kaya 6 a hunga su di dos fecha lagando e ultimo kampeonnan di Kòrsou, Jong Holland, sin punto. E Trikolornan ta bolbe pèrdè, miéntras tur demas 5 ekiponan ta sera wikènt ku punto riba tabla di posishon.
Tabata djabièrnè anochi e sla duru ta kai pa Jong Holland, despues di a pèrdè 2-0 kontra di Boka Samí. Durante kampeonato, e Trikolornan a a gana Jong Colombia ku dos skor grandi, 5-1 i 4-1. Pero djabièrnè e kosnan tabata otro den e segundo rònt di Kaya 6. E samineronan a logra di hunga un futbòl mas efektivo ku Jong Holland i probechá di 2 chèns di gol. Tabata Lito Ellensburg i Nicho Calvenhoven ku a pone bala den nèt pa seya e wega 2-0 pa Boka Sami.
E derota konsekutivo ta lanta prekupashon nesesario den Jong Holland, ku a sali na di dos lugá den kampeonato regular, 2 punto for di e lidernan Skèrpènè. “Kiko ta pasando aya na Zakito”. Riba papel, no tin mihó tim ku e Trikolornan, pero gol ta kai i no tin anotashon. DT Lennox Mauris ta man na kabes.
Play Off Kaya 6 ta sigui wikènt awor. Djaweps 30 aprel i Siudadanonan di Willemstad ta topa e Samineronan di Jong Colombia 8 or pm den stadion Ergilio Hato. Despues e weganan ta sigui riba 2 mei ku 2 wega. Centro Dominquito ta topa Victory Boys 7 pm i despues Skèrpènè ta topa Jong Holland, 9.15 pm. Ámbos wega ta tuma lugá den stadion Ergilio Hato.