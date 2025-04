KAYA KAYA MOVEMENT TA INTRODUSÍ KAYA KAYA ARTWALKASTRY

Willemstad – Un di e aktividatnan nobo ku Kaya Kaya Movement a introdusí e aña aki ta Kaya Kaya ArtWalkastry. Un kaminata pa sera konosí ku e parti kultural di Otrobanda. Bo ta eksperensiá un galeria habrí den airu fresku ku 60 piesa di arte i mural, tende historia inspirativo i deskubrí kon historia, kreatividat i kultura ta duna bida na e bario. Tur guia di e kaminata a pasa un kurso intensivo pa por garantisá ku e informashon ta kuadra tantu komo historia, orígen i kreatividat di e artista konserní. Ademas di esaki tur guia por den 4 idioma Papiamentu, Hulandes, Ingles i Spañó.

Kaya Kaya ArtWalkastry ta tuma lugá tur djaweps atardi di mitar di seis pa mitar di ocho di anochi. Por reservá i paga online via www.kayakaya.org/artwalkastry. Kontribushon lo ta US$ 35 pa turista i bishitantenan di nos isla i pa siudadanonan di Kòrsou XCG 35. Pa e delaster aki mester presentá ku Sédula bálido. E kontribushon ta inkluí awa i snèk krioyo. Punto di enkuentro ta Kaya Kaya HUB (ofisina di Kaya Kaya) na Breedestraat 47 Otrobanda (pega ku viadukto).

E kontribushon lo ta via un di e diferente formanan di krédito manera Visa, Masterclass, Paypal etc. Pronto lo introdusí pago via otro medio manera karchi di banko debito. Pa esnan ku no por hasi pago on-line por pasa tambe na HUB Kaya Kaya i registrá. Por registrá tambe via Whatsapp +59996783084 òf manda un mensahe via e-mail na [email protected]

Ademas di guia individual por reservá tambe pa un grupo mas grandi i privá. Di e forma aki famia, amigu i koleganan por forma un grupo i disfrutá di e kaminata bou di guianan profeshonal di Kaya Kaya ArtWalkastry. Por skohe entre un kaminata, kareda ku Tuk Tuk òf skuter.

Kaya Kaya Movement i e tim di Kaya Kaya ArtWalkastry ta warda un i tur pa (re) deskubrí Otrobanda. Por sigui tur aktividat di ArtWalkastry via https://www.kayakaya.org/ i medianan sosial @kayakayafestival