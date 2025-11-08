“Kevv Skuri i Qshans” a graba ku Zudup Forsa Dos”

WILLEMSTAD,—-E piesa ku grandi i chikí ta loko ku kuné na e momentu nan aki ta e piesa ku su titulo ta “kue bo telefon”, i/òf “Bon tardi,Bon tardi”. Den boka di pueblo e piesa tin dos nòmber.
Ta asina ku tres kantante sumamente popular a graba e piesa en kuestion den ámbito di Kòmbèk i e tres kantante nan aki ta “kevv,Skuri i Qshans. E dos kantante nan esta Skuri i Qshans ta dos kantante ku den pasado ámbos tabata forma parti di agrupashon musikal Cache Deluxe,tambe tin ku bisa aserka ku e dos kantante nan menshoná tin diferente hit riba nan nòmber.
Pero pa hopi aña kaba ámbos kantante ta move den farándula na Hulanda komo artista invitá i/òf komo artista solista. Nan dos esta Qshans i Skuri a uni nan bos huntu ku e generashon nobo ku ta “Kevv” kaminda ku nan a drenta den studio di grabashon asina graba un piesa nobo. Ta trata aki di e piesa ku ta hiba di titulo “Kue bo telefon”, ku por bisa libramente ta e piesa di momentu den reino Hulandes i mas ku klaro na Hulanda.
E tres kantante nan “Kevv,Qshans i Skuri”, a asta graba e piesa en kuestion den e género musikal di ámbito di Kòmbèk,kaminda ku nan a hasi esaki ku agrupashon musikal “Zudup Forsa Dos Un Dushi Un Lekker”. Ta asina ku Vigilante Farándula a bin ta tuma nota ku e piesa ”Kue bo telefon”, di e tres kantante nan menshoná i graba huntu ku agrupashon musikal “Zudup Hopi Forsa Un Dushi Un Lekker”, ta zona hopi na tur radio emisora lokal. Mas aleu mester bisa ku e piesa “Kue bo telefon a wòrdu graba den ámbito tambú tambe.
