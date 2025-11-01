KIA Picanto deskubrí den areá Oranjestraat

Oranjestraat– Polis ta investigando presensia di un KIA Picanto stashoná riba un pida tereno na Loodstraat.
Testigunan a mèldu polis despues di a bin nota e vehíkulo su so stashoná, sin e plachinan di identifikashon. Sentral di polis ku a risibí e notifikashon, mesora a manda patruya pa investigá.
A bin konsatá ku ta trata di un KIA Picanto blanku, ku su glas di bentana, pa banda di shòfur destruí. Tambe a konfirmá ousensia di ambos plachi di identifikashon.
Propietarionan ku a pèrdè un KIA Picanto blanku por tuma kontakto ku Sentral di Polis pa mas detaye ku kisas por duna mas splikashon riba presensia di e vehíkulo riba Loodstraat stashoná.
Mas detaye di e kaso aki, djaluna den bo matutino Vigilante.