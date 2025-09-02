Back to Top
Vigilante banner image

Kiwior ta bandoná Arsenal i ta muda pa Porto komo préstamo

September 2, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#akuerdo di prestamo | #Arsenal | #defensa sentral | #FC Porto | #futbolista polako | #Jakub Kiwior | #polonia
Login