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KLM lo introdusí reglanan estrikto pa esnan ku komportá malu riba su vuelonan
October 3, 2022 • 1 minüt pa lesa
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#KLM ku reglanan estrikto
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