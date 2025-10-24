Back to Top
Vigilante banner image

KNVB ta rechasá petishon di Feyenoord pa kambio di orario

October 24, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#De Kuip | #Eredivisie | #Feyenoord | #futbòl | #Kambio orario | #KNVB | #PSV Eindhoven | #Rechasa | #Robin van Persie
Login