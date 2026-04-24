Kombersashon a tuma lugá entre Tico Libiee Toto i Jhonny Brion

WILLEMSTAD,—-Kos nan ta mustrando di bai bira hopi interesante den ámbito di Kòmbèk, ku ta e ámbito di bailadores. Kaminda ku tin kombersashon serio ku a tuma lugá entre dos kantante i un doño di banda
Tabata djamars tras di lomba durante di un entrevista na radio “Active 104.5”,dado momentu e presentadó di e programa di farándula “E Mulina Farandulero” a puntra e legendario kantante Tico Libiee kiko tin di bèrdat ku e tabata tin un kombersashon ku Toto i Jhonny Brion.
Ta asina ku Tico Libiee a duna di konosé ku,”Bèrdat tabata tin kombersashon a tuma lugá i mi tin ku bisabu ku e kombersashon tabata manera ku bo a bisami,esta pa mi pasa forma parti di agrupashon musikal “Perfecta Son Back On Track”, ku ta e agrupashon musikal ku mi primu Jhonny Brion ta forma parti di dje, nos a papia habri ku otro i mi a bisa nan ku na e momentu nan aki mi tin algun proyekto ku mi tin ku kumpli kuné,ora ku esaki nan tras di lomba mi por tuma un desishon,pero pa awor aki mi ta konsentrá riba e proyekto nan musikal ku mi tin ku bai kumpli kuné”.
Djis maginá e kantante Tico Libiee pasa forma parti di agrupashon musikal ‘Perfecta Son Back On Track”,esaki sigur lo trese un buèlta hopi interesante den ámbito di Kòmbèk. Mas aleu mester bisa ku e presentadó di e programa di farándula en kuestion a papia ku Toto Gerard tambe i Toto a duna mes un deklarashon ku Tico Libiee. Pues no tabata tin ningamentu rondó di e informashon ku tabata tin kombersashon a tuma lugá entre Tico Libiee,Toto Gerard i Jhonny Brion.
Nan tres a hiba kombersashon ku otro.