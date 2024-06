Kòmbersashonnan entre Ministerio Públiko i Ministerio di Finansas ta bai korte

Korte: kontakto entre Ministerio Públiko (fiskal Jansen) i Ministerio di Finansas mester bai korte pa petishon LOB.

Punda— Korte Sivil den un desishon siman pasá a duna Gobièrnu di Kòrsou i Ministerio di Finansas opshon pa entrega boluntariamente den kuadro di maneho transparente, relatonan di kombersashon entre Ministerio di Finansas i Ministerio Públiko.

Tabata for di 14 di mart 2023 ku Ministerio Públiko a kuminsá puntra pa mas aklarashon. Den un karta 14 di mart 2023, a manda súplika E Tim di proyekto riba Impuesto mas detaye riba e eksonerashon di debenan di impuesto mas bieu ku 2017 bini abou. Ministerio Públiko ta prekupá ku durante nan prosedimentu kontra di froudenan fiskal, Korte por deklará nan no legítimo, debí na e maneho nobo na Ontvanger. Ministerio Públiko tabata pèrsigui un kompania di Aruba por ehèmpel, ku tin negoshi na Kòrsou tambe. Den karta 19 di mart 2023, Minister di Finansas Javier Silvania a kontesta Ministerio Públiko ku nan no mester prekupá pasobra segun e minister no ta papiando di eksonerashon di e debenan den infrakshonnan penal.

Segun e minister ta un Maneho Nobo na Ontvanger for di finalnan di yanüari. E minister a sigurá Ministerio Públiko di no prekupá i ku nan por sigui normal ku nan persekushon di e kasonan apesar di e Maneho Nobo na Ontvanger. Entretantu den seno di konseheronan fiskal, a manda súplika atraves di e dekreto di LOB pa gobièrnu suministrá.

E kaso den korte ta trata di un petishon LOB riba eksonerashon 2017. Na finalnan di 2023 e institutonan BAB i Ministerio Públiko konserní a keda di drenta den. Konsulta. Esaki relashoná ku e veredikto di korte riba eksonerashon 2017, unda tur impuestonan anterior di 2017 no por kobra. Pero, Eksonerashon 2017, no ta nifiká ku Ministerio Públiko por hasi un sondeo penal, na esnan sospecha di e eskivá impuesto. Konforme un deklarashon di Públiko, Guillano Schoop di Ministerio Públiko/Parket Prokurador, nan ta den deliberashon ku BAB i posiblemente tambe Ministerio di Finansas. E konsulta ku tabata planeá pa tuma lugá finalnan di 2023, ainda no a konkluí.

Manera ta konosí, tur impuestonan anterior di 2017 no por kobra. BAB ta e instituto ku ta hasi investigashon i entrega Prosès Ferbal na Ministerio Públiko riba infrakshonnan di impuesto. BAB ta un parti di Servisio di Impuesto. Ministerio Públiko na e momentunan aki no sa si BAB lo sigui un maneho nobo, pa lokual ta trata persekushon, debí na e eksonerashon. E eks fiskal i Prokurador General, a konfirmá ku tin kombersashon entre Ministerio Públiko i BAB. “Di tur manera lo bai tin kombersashon entre BAB i OM pa wak kiko te bai pasa awor”, e la bisa . E tópiko ainda ta kologando na Ministerio Públiko, ku tin fiskal mr Jansen enkargá ku persekushon riba infrakshonnan fiskal.

Foto Fiskal Jansen

Foto PG Schoop

Guilliano Schoop, Prokurador General kende a konfirmá den pasado na Vigilante ku tin konsulta entre BAB, OM i Ministerio di Finansas.