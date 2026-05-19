Komishon di Asuntunan di Reino a deliberá

WILLEMSTAD – E Komishon di Asuntunan di Reino, Relashonnan Interparlamentario i Relashonnan di Eksterior a reuní riba trata diferente punto di agènda importante pa e relashonnan denter di Reino. E reunion akí a tuma lugá riba djárason último.

Durante e enkuentro, e komishon a hiba kòmbersashon ku Aubrich Bakhuis, kende ta forma parti di e komishon di eksperto. E deliberashon akí tabata enfoká spesífikamente riba e tema di e “défisit demokrátiko” i tambe riba e lista di desishon ku tin e fecha di 30 di aprel 2026.

Banda di esaki, e miembronan di e komishon a trata diferente asuntu relashoná ku Lei di Reino. Den e kuadro ei, a deliberá tokante e tratamentu di e proposishon titulá “IPKO Samenwerken aan zichtbare resultaten die tellen” (“IPKO Kolaborando riba resultadonan visibel ku ta konta”).

Finalmente, e komishon a pasa ofer na preparashon di e próksimo reunion Tripartit, reportando ku a deliberá riba e puntonan di agènda pa e enkuentro akí, ku lo tuma lugá na Den Haag den luna di yüni dje aña akí.