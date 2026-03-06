Komishon di DSLB a deliberá riba dokumentonan risibí

WILLEMSTAD – E Komishon di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (DSLB òf “Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn”, SOAW) a tene un reunion djárason último, kaminda e úniko punto di agènda tabata e trato di dokumentonan ku a drenta serk’e komishon.

Durante e reunion akí, e miembronan presente a deliberá riba e kontenido di e korespondensia risibí. Despues di e interkambio di pensamentu akí, e komishon a tuma desishonnan konkreto riba e manera i e prosedura ku lo sigui pa atendé ku kada un di e dokumentonan akí.