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Kompany ta elaborá riba posibilidat di sustituí Guardiola

December 3, 2025 • 1 minüt pa lesa
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#Bayern Munchen | #futbòl | #Manchester City | #Pep Guardiola | #The Citizens | #Vincent Kompany
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