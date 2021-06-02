Kondekorashon Real pa dieskuater siudadano di Kòrsou

WILLEMSTAD – Ayera mainta Su Ekselensia Gobernador Mauritsz de Kort a otorgá dieskuater siudadano un Kondekorashon Real na nòmber di Su Mahestat Rei Willem-Alexander.

Esaki a tuma lugá durante un seremonia ofisial na Fort Amsterdam, den Palasio di Gobernador.

A kondekorá e siudadanonan aki pa nan méritonan ehemplar na benefisio di komunidat di Kòrsou i ku a hala atenshon di ko-siudadanonan.

A kondekorá e siguiente personanan ku un honor di Kas Real:

‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’

Señor Willem Frederik Winkel, pa su méritonan riba tereno di kuido di salú.

‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’

Señor Daniël Sickman Corsen, pa su méritonan riba tereno di bienestar di hubentut.

Señor Urny Lupo Florán, pa su méritonan riba tereno di beisbòl.

Señor Franciscus Georgina Maria Heijtel, pa su méritonan riba tereno di kuido di salú mental.

Señor Glenn Egbert Matroos, pa su méritonan riba tereno di kuido di salú mental.

Señor Alton Candido Paas, pa su méritonan riba tereno di interes di pashènt, bienestar di personanan ku limitashon i inklushon.

Señora Stella Maria Pieters Kwiers, pa su méritonan riba tereno di desaroyo sosial i kultural.

‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’

Señora Leonilda Sofia Curie, pa su méritonan riba tereno di bienestar di hubentut i detenidonan.

Señora Mercée Marie Thérèse Doran, pa su méritonan riba tereno di músika i bienestar di hubentut.

Señora Ingrid Melania Haile-Hato, pa su méritonan riba tereno di edukashon, bienestar di hubentut i músika.

Señora Liesbeth Agnes Luis-Calister, pa su méritonan riba tereno di asistensia sosial i vòlibòl.

Señor Roland Fridolino Antonio Rooi, pa su méritonan riba tereno di entre otro, bienestar di hubentut, bida religioso i asistensia sosial.

Señora Karin Antonia Aurora Soleana, pa su méritonan riba tereno di kuido di kriansa (pleegzorg) i bienestar en general.

Señor Glenn Teófilo Thomas, pa su méritonan riba tereno di medionan di komunikashon i bienestar di hubentut.



