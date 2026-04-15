Koninkrijks Maritiem overleg a tuma lugá na Sint Maarten

WILLEMSTAD – E aña aki, Sint Maarten tabata anfitrion di e reunion anual konosí komo ‘Koninkrijks Maritiem Overleg’. Durante di e enkuentro aki, paisnan den Reino a bin huntu pa deliberá riba diferente tema importante den sektor marítimo.
A enfoká riba asuntunan aktual manera uso di ‘flagships’ falsifiká, implementashon di sanshonnan internashonal, i fortalesé seguridat marítimo. E reunion ta forma parti di koperashon kontinuo entre paisnan den Reino ku ta forma parti di ‘Koninklijke Maritieme Administratie’.
E plataforma di konsultashon aki a mustra su balor durante añanan, kontribuyendo signifikativamente na mehorashon di leinan i proseduranan marítimo, desaroyo i entrenamentu di ekspertonan den e sektor.
Na final di e siman, tabatin e tradishonal ‘Vierlanden Overleg’, durante kual e kuater minister responsabel pa asuntunan marítimo i di aviashon a reuní pa papia riba e retonan eksistente i eksplorá posibel solushonnan pa sigui fortifiká e sektor.
Gobièrnunan di paisnan den Reino ta sigui komprometí na un kolaborashon estrecho pa garantisá un sektor marítimo sigur, moderno i efektivo.