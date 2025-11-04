Konseho di Minister a organisá un sena di despedida pa Gobernador di Kòrsou

Willemstad – Djabièrnè anochi, 31 di òktober 2025, Konseho di Minister a organisá un sena di despedida pa Su Ekselensia Lucille George-Wout, Gobernador di Kòrsou i su kasá, Sr. George, na okashon di e fin di su periodo di diesdos aña komo Gobernador ku ta aserkando. E sena a tuma lugá den un ambiente úniko i simbóliko na ‘The Cathedral of Thorns’.

Durante e sena, Promé Minister na nòmber di Konseho di Minister a ekspresá su gratitut sinsero i apresio pa e forma kon Gobernador a ehersé su funshon durante e último diesdos añanan. El a elogi’é komo “balente, komprometé i semper buskando konekshon” palabranan ku den su bista ta kapturá e esensia di su Gobernashon.

Promé Minister a reflekshoná riba e relashon spesial entre Gobernador i Konseho di Minister. El a enfatisá ku Gobernador a kumpli ku su tres tareanan prinsipal, “informá, konsehá i atvertí” ku hopi seriedat i dedikashon i ku su partisipashon, diskreshon i sentido di responsabilidat a laga un impreshon duradero den Gobièrnu. Minister Pisas a karakteris’é komo un faro di stabilidat i sabiduria, un hende ku manera el a bisa: “tambe por a bisa hopi dor di no bisa nada.”

Den su diskurso Promé Minister a anunsia tambe ku na nòmber di Konseho di Minister un artista lokal lo diseñá un homenahe permanente, ku lo ser poné den sentro di Willemstad.

E homenahe aki lo simbolisá e diesdos añanan di servisio di Gobernador i e konekshon ku semper el a buska ku Konseho di Minister, denter di Reino, pero spesialmente ku komunidat di Kòrsou. E instalashon final lo ta na un sitio representativo.

Promé Minister Pisas a konkluí su diskurso ku e siguiente palabranan: “Nos tur lo sinti Gobernador su falta profundamente i na nòmber di Konseho di Minister, mi ta deseá señora Gobernador hopi aña mas saludabel i felis huntu ku sernan kerí. Salú.”

E anochi tabata karakterisá pa un ambiente kaluroso, trankil i di gratitut i apresio pa e diesdos añanan di liderazgo ehemplar, servisio i konekshon humano.