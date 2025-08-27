Back to Top
Kontinuidat di servisio ku ta kai bou di Ministerio di Hustisia despues di interupshon di koriente

August 27, 2025 • 1 minüt pa lesa

WILLEMSTAD – Ministerio di Hustisia ta anunsiá ku, apesar di e interupshon di koriente, lo sigui ku e servisionan mas tantu ku esaki ta posibel.

Servisionan ku gènerator di emergensia ta sigui funshoná normalmente. Servisio di emergensia manera Kuerpo Polisial Kòrsou i Brantwer a tuma medidanan pa garantisá kontinuashon di servisio. Personal sivil lo reanudá trabou awe tardi pa 1:30’or, basta ku koriente a restourá pa e orario akí.

Ministerio di Hustisia lo proveé ​​mas informashon riba desaroyonan durante di dia.

Nos ta gradisí komunidat pa e komprenshon i kooperashon.

