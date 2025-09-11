Rio Canario – Djárason 10 di sèptèmber 2025 personal di warda di polis di Rio Canario, a
tene kontròl di tráfiko general entre 16.00’or pa 20.15’or riba Van
Krimpenlaan i F.D. Rooseveltweg
A kontrolá 65 vehíkulo i a repartí 38 prosès verbal pa violashon di e lei di
tráfiko.
E violashonnan di tráfiko tabata:
Manehá un vehíkulo sin:
Faha di seguridat bistí;
Reibeweis bálido;
Seguro bálido;
Impuesto di vehíkulo pagá;
karchi di kùr bálido.
Manehá un vehíkulo:
Ku glas skur di plak.
Durante di e kontròl tres vehíkulo a keda transportá ku kran pa kurá.
E kontròlnan aki lo kontinuá.