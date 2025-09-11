Back to Top
Vigilante banner image

Kontròl di tráfiko

September 11, 2025 • 1 minüt pa lesa

Rio Canario – Djárason 10 di sèptèmber 2025 personal di warda di polis di Rio Canario, a
tene kontròl di tráfiko general entre 16.00’or pa 20.15’or riba Van
Krimpenlaan i F.D. Rooseveltweg
A kontrolá 65 vehíkulo i a repartí 38 prosès verbal pa violashon di e lei di
tráfiko.

E violashonnan di tráfiko tabata:

Manehá un vehíkulo sin:
 Faha di seguridat bistí;
 Reibeweis bálido;
 Seguro bálido;
 Impuesto di vehíkulo pagá;
 karchi di kùr bálido.

Manehá un vehíkulo:
 Ku glas skur di plak.

Durante di e kontròl tres vehíkulo a keda transportá ku kran pa kurá.
E kontròlnan aki lo kontinuá.

Login