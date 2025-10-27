Kontròl di tráfiko

Rio Canario – Djaluna 27 di òktober 2025 entre di 06.30’or i 10.45’or, personal di warda di
polis Montaña a tene kontròl general di tráfiko riba Kaya Tuna, Sta. Rosa i
Jongbloed.
A kontrolá 75 vehíkulo i a repartí 65 prosès verbal pa e siguiente violashonnan
di e lei di tráfiko.
Manehá un vehíkulo sin:
Karchi di kùr bálido;
Reibeweis bálido;
Seguro bálido;
Impuesto di vehíkulo pagá;
Sin faha di seguridat bistí.
Manehá un vehíkulo:
Ku glas di plak skur;
Den direkshon prohibí.
E kontròlnan aki ta kontinuá.