Kontròl di tráfiko

October 27, 2025 • 1 minüt pa lesa
Rio Canario – Djaluna 27 di òktober 2025 entre di 06.30’or i 10.45’or, personal di warda di
polis Montaña a tene kontròl general di tráfiko riba Kaya Tuna, Sta. Rosa i
Jongbloed.

A kontrolá 75 vehíkulo i a repartí 65 prosès verbal pa e siguiente violashonnan
di e lei di tráfiko.

Manehá un vehíkulo sin:
 Karchi di kùr bálido;
 Reibeweis bálido;
 Seguro bálido;
 Impuesto di vehíkulo pagá;
 Sin faha di seguridat bistí.

Manehá un vehíkulo:
 Ku glas di plak skur;
 Den direkshon prohibí.
E kontròlnan aki ta kontinuá.

