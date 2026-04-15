Kontròl riba impuesto di vehíkulo

Willemstad—–Djabièrnè 1 di mei 2026, polis lo kuminsá ku kontròlnan dirigí riba pago di impuesto di vehíkulonan di motor pa aña 2026.
Lo kontrolá si tur vehíkulo ku ta hasi uso di kaminda públiko, tin un karchi di impuesto di vehíkulo bálido pa e aña koriente i ku ta kuadra ku e vehíkulo enkuestion.
Den e promé fase aki, ainda lo no kontrolá ni duna prosès verbal pa vehíkulonan ku ainda no ta disponé di e plachi di number nobo.
Sinembargo e posibilidat ta eksistí si ku ounke ku bo vehíkulo ta disponé di un plachi di number nobo, ku polis por para bo pa verifiká si e dokumentunan di e vehíkulo ta kuadra ku e plachi di number.
Ademas un rekordatorio ta bai na doño di tur vehíkulo pa kua lei ta eksigí ku e vehíkulo mester tin un plachi di number na e parti dilanti i patras, ku esaki mester ta pegá konforme lei i ku e ta bisto tantu den oranan di dia komo anochi.