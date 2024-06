Koperashon ku i entre e paisnan Karibense di Reino: Enfoke riba migrashon

Kòrsou a organisá treinennan di “hostmanship” pa empleadonan dje kadena di migrashon.

WILLEMSTAD – No solamente Hulanda i Europa ta den kontakto ku e yegada di hende for di otro pais. E paisnan i islanan Karibense, Aruba, Kòrsou, St. Maarten i tambe Boneiru, St. Eustatius, Saba ta haña hopi hende for di paisnan bisiña manera Venezuela i Colombia. I asina e tema di maneho di regreso ta aktual. Durante e luna ku a pasa tabatin atenshon p’e tema di koperashon ku i entre e paisnan i islanan Karibense.

Huntu ku Hulanda europeo nos tur ta konektá via e ret CARINT. Den e ret akí e ekspertonan di regreso ta traha huntu i ta interkambiá konosementu, sostené pa e servisio “Dienst Terugkeer en Vertrek” (DtenV). Siman pasá e partnernan for di e pais- i islanan den Karibe a reuní na Kòrsou, pa evaluá e ret CARINT i pa papia tokante kontinuashon dje ret. Tambe tabatin un treinen eksitoso di “hostmanship: pa empleadonan di e kadena di migrashon na Kòrsou. Finalmente un delegashon for di ministerio di Hustisia di Kòrsou a bishitá Hulanda.

Daniella Vitorina, ku ta koördinadó di maneho i ademas abogado na ministerio di Hustisia na Kòrsou tabata un di e miembronan di delegashon. Vitorina: “Migrashon ta un tema hopi aktual pa Wardakosta, servisionan di migrashon i polis di tur e islanan. Hopi hende ta yega ilegalmente i sin dokumento, kemen esaki ta un parti importante di nan trabou. Siman pasá nos tabata aki ku algun representante di e kadena di migrashon pa wak kon Hulanda ta manehá e situashon. Nos a bishitá un lugá kaminda famianan ku no a haña pèrmit di estadia ta keda, i tambe e sentro di detenshon di strañeronan na Rotterdam. Mashá informativo.”

El a kontinuá: “Nos ta haña hopi importante ku e manera di trata e strañero ta humano i na mes tempu e mensahe ta kla. P’esei nos a organisá un treinen di ‘hostmanship’ pa entrená empleadonan di e kadena di migrashon na Kòrsou tambe. Un desishon ku tambe tin hopi impakto riba bida – bo no por keda – por ta informá na e persona di un manera humano.”

Desafionan

For di 2019 e paisnan den e Reino ta traha hopi huntu riba e deseo di optimalisá e proseso di strañero den e área Karibense. For di DTenV Wesley Baumeister ta embolbí hopi serka ku algun aktividat manera e ret CARINT i e treinennan di “Hostmanship”, unda e ta traha hopi ku e partnernan di kadena na e islanan, inkluyendo Kòrsou. “Mi ta wak ku mashá orguyo bèk riba e koperashon ku a nase entre nos servisio durante e añanan pasá. Tin biaha nos ta konfrontá ku desafionan grandi pa ku e regreso di strañeronan. P’esei ta esensial pa traha huntu den e Reino ku igualdat, siña for di otro i sigui traha riba un proseso di salida humano.”