 Koriente ta baha ku kasi nada

Awa tin un subida chikí.
WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou ta anunsiá ku e tarifanan di koriente i awa lo kambia entrante 1 di mei próksimo. Esaki ta resultá for di un publikashon kaminda ta kompará e tarifanan aktual ku esnan nobo. Ta trata di un bahada di 0,0012 pa koriente i un subida di 0,0436 pa awa.
Pa koriente, den kasi tur kategoria tin un bahada chikí di e tarifa total. Pa kasnan, e tarifa básiko ta keda meskos, miéntras ku e komponente di kombustibel ta baha un poko. Den e promé kategoria di uso (te ku 250 kWh), e tarifa total ta baha di 0,5873 pa 0,5861 florin pa kWh. Tambe pa usuarionan komersial i industrial tin un bahada similar.
Kontrali na koriente, awa si tin un subida chikí den tur kategoria. Ounke e tarifa básiko no ta kambia, e komponente di kombustibel ta subi. Esaki ta resultá for di un kombinashon di faktornan, inkluyendo kambio den gastunan di produkshon i e faktor di korekshon. Pa uso doméstiko den e promé kategoria (te ku 9 m³), e tarifa ta subi di 8,2792 pa 8,3228 florin pa meter kúbiko.
Segun e splikashon di gobièrnu, e bahada di koriente ta debí na un faktor di korekshon mas abou pa mart dje aña akí, miéntras ku e gastunan di kombustibel a subi un poko. Pa awa, e subida ta resultá for di un kombinashon di kambio den gastunan di produkshon i e faktor di korekshon pa e mesun periodo.