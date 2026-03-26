Kòrsou a tene rueda di prensa promé ku wega

Sydney– Selekshon di Kòrsou a tene su delaster rueda di prensa na Sydney, promé ku nan wega awe kontra di China.
E enkuentro ku prensa a tuma lugá den sala di konferensha na Accor Stadium Olympic Park. Na mesa tabatin entrenadó nashonal Fred Rutten i kapitan di ekipo, Leandro “Leo” Bacuna. Periodistanan di China, Australia (ESPN) i Agensia di Prensa Asosiá Franses (AFP), den kompania di periodistanan lokal, a dirigí pregunta.
Leandro Bacuna, a splika pa mundu no wak Kòrsou komo un pais chikí. E la splika pa no saka konklushonnan robes. “Nos a traha duru pa yega Kopa Mundial i lo sigui traha duru pa duna bon prestashon na e torneo”. E kapitan a enfatisá riba e hecho, ku tur e hungadónan den nos selekshon ta full profeshonal i p’esei no mester mira Kòrsou komo menor.
Pa e selekshon por a yega Australia, diferente hungado a biaha largu. Unu mas ku otro. Leandro Bacuna, no ta pensa ku esei lo hiba muchu efekto riba nan prestashon di e wega pa awe kontra di China. Anke, sosiegu i aklamatisashon ta keda un faktor pa konsiderá, e kapitan a splika finalmente.
Entrenadó Nashonal, Fred Rutten tambe a kontesta pregunta. Riba pregunta di un periodista di China, a la duna elogio na nan selekshon. “China ta un tim ku por hunga na nivel durante 90 minüt Plus. Nan ta hopi disipliná i ta sigui instrukshon di nan entrenadó. Rutten a duna reakshonnan largu riba kondishon di nos selekshon i tambe impakto riba e biahe largu pa yega Oustralia. E tambe a enfatisá riba e deklarashonnan di Leandro Bacuna, afirmando ku ta un grupo di hungadó profeshonal i nan ta kumpli riba tur instrukshon risibí.
E wega ta hunga djabièrne 2’or di mardugá, ora lokal di Kòrsou.