Kòrsou mester sinta ku Chevron mas lihé posibel

Bullenbaai: for di 2018, transborde petrolero ta sin solushon. Vários tènker klandestino ta drenta sali tresiendo sèn den saku di otronan en bes di Kòrsou.
ISLA— Despues di e intervenshon na Venezuela, Chevron a bai mas leu ku PDVSA i via di Petropiar, nan ta produsiendo mas krudo den e banki di Orinoco. Nan tin un ekstenshon kual ta sirbi komo un di dos opshon riba prolongashon di 2033 pa 2047.
PDVSA i Chevron, tin intenshon pa bora 386 pos di krudo èkstra. Ta kalkulá un invershon di kasi 2.4 miar dòler estado unidense mas 8 miar na kapital sirkulante pa finansiá operashon. Chevron no a mustra niun interes pa uzo di Bullenbaai. Na Kòrsou, por lo pronto no tin niun chèns a korto plaso. Trump lo no ke un drùpel di krudo venezolano sin su kòntròl. Pa Kòrsou esaki lo tin konsekuenshanan serio i tur kos ta dependé di Trump, kende den pasado a bisa bon kla ku e krudo venezolano mester bira di nan.
Na Kòrsou, 2025, no tabata nada diferente pa Bullenbaai. Tampoko lo no tin niun chèns di trese petroli Kòrsou mas, ni pa rafiná ni tampoko pa almasená. Ya ta konosí ku Donald Trump lo trata tur posibel pa limitá negoshi internashonal ku Venezuela. Pa Bullenbaai, e desishon di Trump tei restringí posibilidat pa tènkernan petrolero mara. E situashon ta konfuso, pasobra, asamblea Nashonal na Venezuela tabata negoshando un akuerdo te ku 2047 ku Chevron pa entrega di krudo. Entre PDVSA i Chevron, tin un joint venture pa produsí un kantidat di 200 mil bari pa dia di krudo. Na e momentonan aki, e kompania estado unidense Chevron ta transbordando krudo venezolano pa Estádos Unídos, sin ta uzando e fasilidatnan di Bullenbaai.
Kòrsou no por permití mas pa laga Bullenbaai bashí.