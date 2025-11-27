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Kòrsou su debe nashonal pa kabes ta entre 23 pa 25 mil florin

November 27, 2025 • 2 minüt pa lesa
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#23 pa 25 mil florin | #Debe Nashonal
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