Kòrsou ta biaha awe pa Melbourne

SYDNEY– Selekshon di Kòrsou ta biaha awe, djasabra 28 di Mart, pa e siudat di Melbourne, despues di a kai vensí lástimamente 2-0 kontra di China.
E wega kontra di China a hunga den Accor Stadium, Olympic Park i ta forma parti di e torneo FIFA Series hungando na Oustralia . Despues di wega, Entrenadó Nashonal Fred Rutten, huntu ku kapitan di ekipo, Leandro Bacuna a duna presensia na e rueda di prensa.
Segun Rutten e wega tabata su promé bista di e hungadónan durante un wega ofisial. Tin hopi detaye e la mira ku por sigui bòrda riba nan. Pero futbòl ta eksistí dor di momento i den e wega tabatin dos momento ku a pone Kòrsou pèrdè e wega, e la splika. Di kada wega bo ta siña un lès, segun e entrenadó nashonal. No mester lubidá ku nos ta den e proseso di preparashon pa un mundial, segun Rutten.
Kapitan di ekipo, Leandro Bacuna no ta sinti motibu pa tin pániko. Mester saka e kosnan positivo for di e resultado i konstruí riba nan. Bacuna ta haña ku China no a dominá e partido sino a uza dos oportunidat ku nan a haña pa por a logra e viktoria.
E selekshon ta biaha djasabra pa Melbourne, pa prepará i hunga 31 di Mart kontra di anfitrion Oustralia.