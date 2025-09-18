Kòrsou ta hiba su sabor na e campeonato di pizza mas importante den Sudamérica,representá dor di Pizza Mare

Willemstad – sèptèmber 2025 – Riba 27 i 28 di sèptèmber, Pizza Mare Kòrsou lo
tuma parti den e Campionato Scuola Pizzaioli na Buenos Aires, mustrando ku orguyo
kreatividat i identidat di e isla riba un podio internashonal.
E kompetensia, organizá ku sosten di Konsulado Heneral di Italia na Argentina, ta reuni e
mihó pizzaioli for di tur Latinoamérica pa kompetí den diferente kategoria, bou di evaluashon
di un jurado di ekspertonan Italiano renomá. Pizza Mare Kòrsou lo tuma parti den kategoria
Pizza Gourmet, presentando un resèt ku ta kombina koló i sabor di Caribe ku tradishon
auténtiko Italiano.
Luis Parra, un pizzaiolo ku mas ku 13 aña di eksperiensia i formashon na Argentina i Italia,
lo partisipá ku pasienshi i maestria komo parti di e ekipo di Pizza Mare.
Sitashon ofisial – Pizza Mare:
“Pizza komo arte, e campeonato komo un desafi. For di Kòrsou nos ta partisipá ku orguyo,
hiba nos kreatividat na podio internashonal i bolbe ku tèknika nobo pa sigui hiba nos pizza
na un nivel mas haltu.”
Fundá dor di shef Sicíliano Sergio Alvares, Pizza Mare Kòrsou a convertí na mas ku un
dèkada den un punto di referensia kulinario na Mambo Beach Boulevard, ofresiendo kome
Italiano auténtiko ku un touch di Caribe.