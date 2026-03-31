Kòrsou ta pèrde 5-1 kontra Australia

Melbourne– Kòrsou a finalisá su partisipashon den e torneo FIFA Series, ku e partido kontra di Australia, den AAMI Stadion na Melbourne.

E lokalnan a sali kontra di Kòrsou ku vários kambio den nan aliniashon. E Soccaroosnan di Australia a hunga segun un sistema variá di 3 defensa durante ofensiva ku ta bira 5 durante defensa. Den sentral nan a kuminsá ku Kye Rowles, Alessandreo Circati i Lucas Herrington. E dos bolantenan den kòntrol tabata Aiden Oneil i Connor Metcalfe. Na banda komo aleronan defensivo, Soccaroos a hunga ku Kai Trewin na ala links i Aziz Behich na ala règts. Nan a hunga ku dos bolante sentro ofensivo, Awer Abil i Adjun Hrustic. Nan dilanti Juric Deni a hunga komo punta.

Pa Kòrsou tambe tabatin kambio. Rushandy Sambo ta sali na lateral règts. E tabata kompañá pa Jurien Gaari i Leandro Bacuna mei mei. Na links den sentral a hunga Roshon van Eijma. E posishon lateral links a keda tradishonalmente pa Sherel Floranus.

Den bolante di kòntrol Kòrsou a hunga ku Juninho Bacuna i Livano Comenencia. Riba ala ofensivo règts a hunga Tahith Chong i na links Jeremy Antonisse. Den punta Kòrsou a hunga ku Brandley Kuwas.

E promé mitar a hunga ku Kòrsou kreando e mihó oportunidatnan. Juninho Bacuna, den bolante di kòntròl tabata krea bon espasio i krea konstante peliger den e areá defendé pa Australia. Anke Kòrsou ta dominando, na di 23 minüt di wega, in bala mal rechasá dwn defensa Blou a bin kai riba pia di Awer Mabil ku ta anotá pa manda Australia dilanti 1-0. Despues di e gol, Kòrsou ta reakshoná ku un bon pase di Leandro Bacuna pa Jeremy Antonisse, kende ta avansá i lòs un bon tiru pero Ryan Mathew ta logra eskivá. E wega ta bai sosegá 1-0.

Den di dos mitar e wega a sali ku Kòrsou dominando e promé minütnan di wega. Australia ta hinka e delantero Nishan Velupillay. Kórsou ta trese vários kambio. Ta drenta wega Ar’Jany Martha, (Chong), Godfried Roemeratoe (Comenencia), Jaerl Margaritha (Antonisse) i Gervane Kastaneer (Kuwas)

Na di 49 minut e nietu di Adel Toppenberg, Ar’Jany Martha ta risibí un pase di Kastaneer via kabes i ta kore bai laga Aziz Behich i ku su pia links e ta anotá pa empata 1-1.

Despues di e gol, Kòrsou a sigui dominá. Na 63 minüt, ta bin mas kambio. Tyrese Noslin (Sambo) i Joshua Brenet (Floranus) ta drenta wega. Na di 65 minut Australia tabe ta hasi 4 kambio. 2 minüt despues na di 67 minüt, riba un kruse, Alessandro Circati ta kòp pa anotá. Apenas 3 minüt despues a hungadó di Feyenoord, Jordan Bos ta anotá ku un tiru leu foi alkanse di Room pa manda Australia dilanti 3-1. Desou

Na di 79 minüt Irankunda Nestroy Irankunda ta logra sali for di Gaari i los un tiru ku Room no tabata por a kontené. E wega ta bai 4-1 pa Australia. Na di 82 minüt Sontje Hansen ta drenta wega. Kevin Felida tambe. Na di 83 minüt Nestory ta logra skapa riba règts i ta anotá atrobe pa manda Australia dilanti 5-1 i sera 90 minüt di wega. Kòrsou ta kai vensí.

Nos próksimo kompromiso lo ta kontra di Eskosia na final di Mei

Kòrsou (4-2-3-1)

Eloy Room

Sherel Floranus 20

Rushandy Sambo 2

Jurien Gaari 3

Roshon van Eijma 4

Livano Comenencia 8

Jeremy Antonissse 11

Tahith Chong 13

Leandro Bacuna 10

Juninho Bacuna 7

Brandley Kuwas 9

Suplente: , Ar’Jany Martha, Jaerl Margaritha, Tyrese Noslin, Gervane Kastaneer, Kevin Felida, Tyrique Bodak, Trevor Doornbush, Joshua Brenet , Riechedly Bazoer, Sontje Hansen, Kenji Gorre, Godfried Roemeratoe.



Australia (3-4-2-1)

Ryan Matthew 1

Rowles Kye 4

Connor Metcalfe 8

Adjun Hrustic 10

Awer Mabil 11

Aiden Oneil 13

Kai Trewin 15

Aziz Behich 16

Alessandro Circati 23

Juric Deni 24

Lucas Herrington 26

Suplente: Milos Degenek 2, Jacob Italiano, Jordan Bos, Martin Boyle, Nestory Irankunda, Nisham Velupillay, Paul Izzo, Riley McGree, Patrick Yazbeck, Patrick Beach, Jason Geria, Pail Okon-Engstler, Cameron Burgess, Alex Robertson, Ante Suto