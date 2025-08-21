Kòrsou un pais di PAS.

Willemstad – Konsiente di ku pueblo di Kòrsou ta pendiente pa tende opinion di Fundashon Kòrsou Na Kaminda Pa Libertat ( fundashon), riba lokual ta saliendo den publisidat via di medionan sosial, tantu lokal komo internashonal, tokante moveshonnan militar ku ta tumando lugá rondó i serka di Kòrsou, Aruba i Boneiru, Fundashon ta rekordá “Politiek Willemstad” i pueblo di Kòrsou, riba e komunikado ku fundashon a publiká aña pasa, djaluna 11 di mart 2024, den nos medionan di prensa na Kòrsou.
Esta ku: “Nos ta biba den un zona di pas”.
Awe dia 19 -08 – 2025, fundashon ta tumando nota di e konsternashon i prekupashon den pueblo ku aparentemente Merka ke usa teritorio di Kòrsou, pa ataká Venezuela i atendé ku presidente Maduro.
E notisia aki ta bayendo rònt den pueblo di Kòrsou.
Te na e momentu aki no tin informashon for di “Politiek Willemstad” pa sigurá nos pueblo ku e rumornan aki ta basá riba realidat òf nò.
Fundashon i pueblo di Kòrsou kier tende di mandatario- i polítikonan den funshon, si ta bèrdat Merka kier usa teritorio di Kòrsou pa atendé ku Venezuela.
Nos no ke tende kuentanan di ada, manera bia pasá, ku ta asuntu di droga i narkotráfiko Merka i Hulanda ta kombatiendo i pa despues nos a keda sin fruta i berdura i nos relashon di amistat ku Venezuela, ku semper a yuda nos riba tereno di komersio i ekonomia, a keda kibrá.
Nos no mag lubidá, ora Shell a hisa su “boeltje” bai laga nos atras ku un refineria tur frusá, despues ku el a mira ku ta bai kosta hopi plaka pa drecha e refineria i pa e kumpli ku e leinan nobo di medioambiente, ta Venezuela mes tabata esun ku a saka man i komo bon bisiña a yuda nos keda riba pia.
Aki Venezuela a prueba ku e dicho ku a bin di e hulandesnan mes, ta bèrdat .”Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Ounke e parti di vriend ei ta kuestionabel.
Tambe e dicho ku ta bisa “Awa no ta muha makaku dos bia bou di mesun palu”, nos mester apliká den e situashon aki.
P’esei Fundashon i pueblo di Kòrsou, ke tende for di boka di esnan ku pueblo a duna e mandato i konfiansa pa dirigí i protehá nos pueblo, pa bin bisa kiko ta bèrdat òf no bèrdat di loke tur hende ta risibí den nan plant’i man. (telefòn).
E asuntu aki ta hopi serio. Laga nos tur komprondé ku si ta bèrdat ku Merka ke usa nos teritorio, via di Hulanda, pa ataká Venezuela, ta un misil so Venezuela tin ku manda riba e base militar na Hato, pa Kòrsou pasa pa sawaka.
Esaki ta un di e ehèmpelnan dikon Fundashon ta urgí pueblo pa nos huntu ban kana e kaminda di dekolonisashon progresivo, pa nos por keda librá di tipo di preshonnan aki di e kolonisadó.
Ta bèrdat ku ta nos gobièrnu tin ku duna Hulanda, òf den e kaso aki Merka tambe, e pèrmit pa hasi uso di nos teritorio, pero semper Hulanda a sa di pone preshon di un òf otro manera pa Kòrsou konsentí.
Aworakí, por ehèmpel, nos sa, ku gobièrnu a pidi Hulanda un refinansiamentu tòg? No keda strañá si Hulanda usa esaki pa pone preshon. Aña pasa hulandesnan kier a pasa un pelíkula , kaminda Venezuela lo a invadí Aruba, Boneiru i Kòrsou. E meta tabata pa trese miedu den nos pueblo. Ta asina semper e modus operandi di Hulanda tabata i nos ta sukumbí, pasobra nunka nos no a siña para riba nos mes pianan.
For di aña 2021 fundashon a manda un karta pa gobièrnu di Kòrsou, urgiendo e pa pone un stòp na e base militar merikano na Hato. Esaki tabata un aña promé ku e kontrakt a vense, awe Merka ke usa e base pa inisiá un guera ku Venezuela, ku nos no tin ni arte ni parte aden, pero sí, ta nos lo bira víktima.
Pueblo di Kòrsou, awor mas ku nunka nos mester lanta para i eksigí nos derechi di kana e kaminda di dekolonisashon progresivo ku nos tin derechi riba dje.
Fundashon Kòrsou Na Kaminda Pa Libertat.
Presidente.
Hubert Cristina
Telefon 520-6188