Korte a kondená tur 6 polis

Nieuwe Haven: Korte di promé instansha a duna veredikto den e kaso di e 6 agentenan polisial ku tin diferente akusashon kontra di nan. Ta trata aki di agentenan polisial: Ronalmieg Balyn, Egbert Janga, Alexander Rodriguez, Shurlaika Dorand, Alex David Overman i Bransley Tomsjansen.

Agente polisial Rodrigues ta e promé agente polisial ku a kuminsá duna transparensia den e kaso aki. Riba 10 di febrüari, di un forma boluntario, ábase di su konsenshi ku tabata remordé, Rodriguez a skohe pa duna deklarashon na un fiskal imparsial. Korte a duna un veredikto di 12 luna kompletamente kondishonal ku un tempu di prueba di 3 aña. Rodriques mester hasi 240 ora di trabou boluntario i tene kontakto ku Reklasering. E kastigu aki ta nifiká ku Rodriques no mester sinta den prizon.

Segun Janga, e no tabata sa di niun plan pa hasi nada. Ta haña el a hañ’é den e situashon. E repartimentu di plaka entre nan a kue fo’i base kompletu i el a aseptá esaki. Segun Janga, e tabata sinti su mes hopi malu, i manera el a yega trabou el pone e plaka den kashi paso e no tabatin nesesidat di esaki. Korte a duna un kastigu di 18 luna for di kual 12 luna ta inkondishonal i 3 aña tempu di prueba miéntras e no por ehersé e trabou di polis pa 5 aña. E veredikto aki ta nifiká 12 luna di kastigu di prizon. Komo aplikashon partikular, Janga mester tene kontakto ku Reklasering.

Balyn a aseptá ku el a drenta na sierto adrèsnan, keriendo ku e papelnan nesesario tabata reglá. Balyn a papia abiertamente tokante e entrada hudisialnan ku nan a hasi sin e pèrmitnan nesesario durante tratamentu di e kaso. Korte a duna un kastigu di 24 luna for di kual 18 luna ta inkondishonal i 3 aña tempu di prueba miéntras e no por ehersé e trabou di polis pa 5 aña. E veredikto aki ta nifiká 18 luna di kastigu di prizon. Komo aplikashon partikular, Balyn mester tene kontakto ku Reklasering.

Agente Dorand tambe a aseptá i a splika wes ku e stima su trabou masha hopi mes i ku e no ta solamente un polis pero ku e ta un mama tambe. Ta duel e masha hopi loke a pasa. Hamas i nunka el a pensa pa hasi niun hende daño. Nunka el a “hurt” niun hende. Korte a duna un kastigu di 30 luna for di kual 24 luna ta inkondishonal i 3 aña tempu di prueba miéntras e no por ehersé e trabou di polis pa 7 aña. E veredikto aki ta nifiká 24 luna di kastigu di prizon

Agente Overman a atmití ku durante e anochi ei, nan no a traha ku e koutela nesesario. Esei a pone ku nan a yena informashon ku no ta kuadra kompletamente riba e “prosèsverbalnan”. Korte a duna un kastigu di 36 inkondishonal miéntras e no por ehersé e trabou 8 aña.

Agente Tomsjansen a bisa ku no tabata e intenshon pa e kosnan bai asina. Ta e situashonnan a presentá i e komo lider el a tuma desishon robes. Korte a duna un kastigu di 36 luna inkondishonal miéntras e no por ehersé e trabou di polis pa 8 aña.