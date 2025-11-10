Korte den pasado a duna sosten pa banko nashonal

Sosten: tin veredikto i tratamentu den korte ku ta duna sosten pa propietarionan den weganan di azar inisiá un proseso kontra di gobièrnu pa instituí un Banko Nashonal.
Nieuwe Haven, — Hues mr. Pieter de Kort, konsiderá un eksperto lokal den prosedimentunan sivil komersial, den dos di su tratamentunan urgí pa gobièrnu komprondé ku no por duna pèrmit pa weganan di azar i despues no krea posibilidat pa tenedónan di pèrmit por pone nan sèn un kaminda.
Korte Komun den sigur dos veredikto ofishal a manda mensahe bon kla na gobièrnu: “krea un banko òf instituto pa esnan ku bankonan komersial no ke aseptá”. Ta trata di un grupo di kliente “no bankario” debí na reglanan di kumplimentu responsabel internashonal. Despues ku bankonan lokal a restringí riferonan pa depositá riba nan kuentanan debí na reglanan di “compliance”, kisas ta un bon idea pa algun di nan pa tòg pa kana kaminda di korte. Kisas e mihó opshon pa hopi di nan, konsiderando ku korte ya a duna un “indikashon faborabel” pa nan banda.
Vigilante a yega di publiká kaba ku korte sivil na 2020, mediante wes mr. Pieter de Kort, no por tabata mas klaro den su veredikto relashoná ku un kaso entamá pa un grupo di kompania den weganan di azar, kontra di Maduro & Curiel’s Bank. E wes a laga un mensahe bon kla atras, si no tabata pa un veredikto penal , e súplika di MCB Bank no tabatin base pa wanta. E veredikto di Korte ta bon kla i dirigí. Pa riferonan kende nunka no a yega di risibí un kastigu penal, bankonan mester tene nan portanan habri.
E wes a deliniá su konklushon den lo siguiente formulashon: “In dit kort geding ligt gelet op het voorgaande dus niet de vraag voor of MCB en WIB kunnen breken met rekeninghouders louter omdat deze actief zijn in de door de banken niet langer aantrekkelijk geachte loterijbranche, maar de vraag of MCB en WIB gehouden zijn hun contractuele relatie voort te zetten met strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen uit die branche”. Esaki ta e konsiderashon prinsipal di e wes, kende for durante tratamentu a mustra prekupá ku e súplika di MCB pa finalisá e relashon bankario ku un rifero komun. De Kort a duna komo ehèmpel dos kaso, unu na Aruba i esun otro na St. Maarten, unda suplikantenan a entamá un proseso pa stòp un relashon bankario di klientenan den wega di number, loteria òf kasino, no a logra kombensé korte den Promé Instansha. Den ámbos kaso e veredikto a splika bon kla ku kontinuidat di e negoshi tabatin mas peso konsiderando e interes general. Entretantu, ayera Vigilante a haña konfirmashon ku tin un konfrontashon na kaminda den korte.
Ta un hecho ku mester bini un banko nashonal. Ta un lokura pa laga riferonan kore rònt ku plaka kèsh sin un kaminda pa depositá. Parlamento di Kòrsou entretantu a aprobá e lei di kuenta bankario básiko den su totalidat.